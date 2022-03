RC Lens - Clermont : un hommage magnifique et juteux sera rendu à l’Ukraine

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

C’est un magnifique hommage que le RC Lens a tenu à rendre au peuple ukrainien, envahi par la Russie depuis 23 jours. Face à Clermont (17h), les joueurs artésiens se pareront de bleu et de jaune avec le mot « paix » floqué dans toutes les langues du vestiaire.

« Quand on dirige un club, et à plus forte raison une institution aussi solidaire que le RC Lens, notre responsabilité est sociale, explique Joseph Oughourlian dans L’Équipe. À la suite d’un échange avec un supporter, j’ai mesuré à quel point nous ne devions pas déroger à ce principe fondamental. À l’heure où le monde traverse des heures bien sombres, c’est important que les clubs, des acteurs qui bénéficient d’un pouvoir d’exposition et d’action, se mobilisent. Nous ne renonçons pas à nos couleurs sur ce match, nous arborons simplement celles de la paix. »

Lundi, ces mêmes maillots du RC Lens seront vendus aux enchères au profit de la mairie d’Avion , où est situé le centre administratif et sportif de la Gaillette. Cinq cents autres tuniques seront ensuite mises en vente dans les hypermarchés Auchan des Hauts-de-France, le groupe étant partenaire du club artésien. Le profit sera là aussi intégralement reversé à la commune attenante à Lens.

Bastien Aubert

Rédacteur