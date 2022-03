RC Lens : Haise annonce un retour et trois absents pour Clermont et parle de la course à l'Europe

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le point médical

"Wesley Saïd devrait être dans le groupe ce week-end même s'il n'a pas fait l'intégralité de toutes les séances. Facundo Medina et Adrien Louveau seront suspendus. Corentin Jean continue, ça avance avec son genou. Sinon on a tout le monde."

L'absence de Medina

"Ca fait un moment qu'on est solide au niveau de la défense. Forcément Facundo Medina absent c'est contrariant mais d'autres joueurs travaillent bien et vont pouvoir le suppléer."

Clauss

"Jonathan Clauss que je connais depuis 21 mois est le même avec son enthousiasme, parfois sa frustration car il est très exigeant. Je le trouve bien, à l'image du groupe de manière générale."

La course à l'Europe

"Ce n'est pas parce qu'on n'est pas conditionné ou attendu pour l'Europe que c'est un mot tabou puisqu'on est souvent proche. Mais on ne peut pas se dire que c'est un objectif prioritaire en début de saison."

Clermont

"Je n'ai pas uniquement regardé les deux derniers matches perdus par Clermont. C'est une équipe qui a toujours beaucoup de qualités mais aussi moins ouverte qu'en début de championnat et bien organisée défensivement. Maintenant ce qui m'intéresse le plus c'est toujours quel match nous, nous allons pouvoir faire."

Suivez la conférence de presse : le live de Franck Haise et Jonathan Gradit avant #RCLCF63 #JourDeConf https://t.co/9FnorBDDs0 — Racing Club de Lens (@RCLens) March 17, 2022

Pour résumer Franck Haise était présent en conférence de presse à deux jours de recevoir Clermont au stade Bollaert, dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Le coach des Sang et Or a donné des nouvelles de son infirmerie.

Fabien Chorlet

Rédacteur