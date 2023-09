RC Lens : coup dur de dernière minute en Ligue des champions !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Dimanche puis hier matin à la Gaillette, les joueurs du RC Lens ont lavé leurs esprits perturbés par une quatrième défaite en cinq journées de L1, samedi soir, face au FC Metz (0-1). Aucun pépin physique grave n’est venu s’ajouter aux absents face aux Grenats, voire accentuer le déficit de forme au sein du groupe artésien. Néanmoins, L’Équipe fait savoir que Neil el-Aynaoui, qui avait fini de purger sa longue suspension, espérait faire son apparition dans le groupe pour la première fois de la saison. Retrouvez toute l'actualité du RC Lens Mendy lancé dans le grand bain ? Mais il s’est donné une légère entorse à un pied ce lundi. Les examens médicaux sont rassurants concernant le jeune milieu franco-marocain. Pour autant, il n’est pas non plus question de le fragiliser. Par ailleurs, le onze de départ aligné à Séville devrait être similaire à celui face à Metz en plus de l’apport de Facundo Medina, Przemyslaw Frankowski et peut-être Andy Diouf. Un dernier doute concerne la présence au coup d’envoi de Nampalys Mendy. L’intéressé vient d’enchaîner deux entraînements sans problème. S’il était appelé, Adrien Thomasson serait en concurrence un cran plus haut avec Angelo Fulgini pour occuper le flanc gauche. « LE PARIS DE L'ATTAQUE »



Voici la une du journal L'Equipe du mardi 19 septembre 2023 : https://t.co/XCG43gQDEq pic.twitter.com/7SrismCj5N — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 19, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Auteur d’un début de saison calamiteux en championnat, avec déjà quatre défaites en cinq matches de Ligue 1, le RC Lens tentera d’enfin lancer sa saison mercredi soir à Séville (21h) pour ses grands débuts en Ligue des champions.

Bastien Aubert

Rédacteur