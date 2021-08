RC Lens : coup dur pour Haise avant le FC Lorient, une éclaircie pour le LOSC

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

Si les sanctions après les incidents entre l’OGC Nice et l’OM était très attendues hier soir, la commission de discipline a également statué sur d’autres cas un peu moins brûlants. Comme celui de Cheick Doucouré, expulsé samedi à Monaco pour s’être frictionné avec Krépin Diatta.

L’international malien a ainsi écopé de deux matches de suspension ferme et manquera donc aussi le déplacement à Bordeaux du 12 septembre après la trêve internationale en plus de la réception de Lorient ce dimanche.

Doucouré ne rejouera avec le Racing que le week-end du 19 septembre pour le derby à Bollaert contre le LOSC, ce qui sera un moindre mal quand on se rappelle comment les Dogues ont écrasé les Sang et Or à deux reprises la saison dernière.

