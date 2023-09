RC Lens : coup dur pour une recrue estivale

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Morgan Guilavogui ne sera finalement pas de la partie avec Le Syli national de Guinée. « L’attaquant du RC Lens est victime d’une blessure au genou gauche. Il est remplacé par Bafodé Dansoko qui est attendu à Conakry pour rejoindre le groupe », vient de communiquer ce lundi la Fédération Guinéenne de Football sur Twitter. La durée de l’indisponibilité pas dévoilée La Guinée se déplace au Malawi (le 9 septembre) à l’occasion la dernière journée des éliminatoires de la CAN. Les coéquipiers de Morgan Guilavogui sont actuellement 2e juste derrière les Égyptiens menés par Mohamed Salah. La durée de l’absence de l’attaquant n’a pas été encore annoncée par le RC Lens. 𝗠𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻 𝗚𝘂𝗶𝗹𝗮𝘃𝗼𝗴𝘂𝗶 𝗳𝗼𝗿𝗳𝗮𝗶𝘁, 𝗕𝗮𝗳𝗼𝗱𝗲́ 𝗗𝗮𝗻𝘀𝗼𝗸𝗼 𝗹𝗲 𝗿𝗲𝗺𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲



L'attaquant du RC Lens est victime d'une blessure au genou gauche. Il est remplacé par Bafodé Dansoko qui est attendu à Conakry pour rejoindre le groupe.#FGF | #CONORFGF |… pic.twitter.com/wFZgLuLec6 — Fédération Guinéenne de Football (@fgfofficiel) September 4, 2023

