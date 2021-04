RC Lens : Courbis bluffé par une révélation des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : les enjeux de la rencontre face au FC Lorient

Toujours en course pour accrocher une place en Ligue Europa à cinq journées de la fin du championnat, le RC Lens réalise un parcours remarqué pour son retour en L1. Et Florian Sotoca n'y est pas étranger. Passé par Montpellier en 2015-2016, où il avait été recruté à Béziers en National 2, l'ancien grenoblois s'est attiré les louanges de son ancien coach de l'époque, Rolland Courbis.

Surpris par Sotoca

« Je te regarde toujours avec beaucoup d’attention, d’affection mais aussi beaucoup de curiosité car faire ce que tu fais, t’améliorer au fil des années en passant d’un couloir à l’axe et devenir un joueur meilleur en première qu’en 2e division, c’est quand même un cas un peu anormal », a commenté Courbis sur beIN Sports.

Des mots qui sont allés droit au cœur du Lensois. « Cette période m’a permis de progresser sur le plan humain et footballistique, en m’entrainant pendant un an et demi avec de grands joueurs qui m’ont permis de progresser sur tous les points, j’en garde que de très bons souvenirs même si je n’ai pas eu beaucoup ma chance », a-t-il glissé en retour.

Avec 11 buts, Gaël Kakuta a rejoint Aruna Dindane et Seydou Keita, les derniers Lensois qui ont su atteindre cette stat pour le #RCLens en Ligue 1, en 2007. Daniel Cousin (2005-2006) n'est plus très loin !https://t.co/tTitsV45tv — Lensois.com Live (@LensoisComLive) April 19, 2021