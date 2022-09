RC Lens : Daniel Riolo prend le Racing pour taper sur l’OL et la Ligue 1

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est la révélation lensoise de la saison ?

Daniel Riolo a dressé un premier bilan de la saison en Ligue 1. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le polémiste n’a pas été franchement emballé par ce qu’il a vu depuis début août. « Rennes régalait la saison dernière, et a passé le relais à Lorient. Lyon, Monaco, déçoivent et désespèrent leurs supporters, a-t-il affirmé sur RMC Sport. Année après année, on s’enfonce dans la nullité la plus totale au niveau continental. On croit toujours qu’on va s’en sortir, surtout depuis qu’on ne s’ennuie plus en regardant la L1, mais non ! »

Riolo veut voir Lens en coupe d'Europe

Au-delà de la médiocrité ambiante, Riolo sauve une seule équipe de Ligue 1 : le RC Lens. « La seule équipe qui progresse et semble s’inscrire dans un processus durable, c’est Lens. On a envie de les voir en Coupe d’Europe maintenant, a-t-il salué. Histoire de croire naïvement que ça changerait quelque chose à nos tristes milieux de semaines. Du mardi au jeudi, on replonge dans la médiocrité. »

Entre les affaires (Pogba, FFF...), les bisbilles (Mbappé, Neymar...) et le championnat plan-plan, Daniel Riolo, figure de l'After Foot, fait un bilan sans concession du début de saison pour le football français.



