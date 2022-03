RC Lens : Danso compare la Ligue 1 à la Bundesliga

Zapping But! Football Club RC Lens : pourquoi Haise fait aussi peu jouer Berg ?

Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours du déplacement sur la pelouse de Metz, pour le compte de la 28e journée de Ligue 1, le défenseur central du RC Lens, Kevin Danso, arrivé l'été dernier chez les Sang et Or en provenance d'Augsbourg, a comparé la Ligue 1 à la Bundesliga, estimant qu'il était plus difficile de défendre en France qu’en Allemagne.

"Je trouve qu’en France il y a beaucoup de joueurs talentueux et techniques. Sur ce plan là, il a fallu s’adapter et je pense qu’il est plus difficile de défendre en Ligue 1 par rapport à l’Allemagne où les matches sont plus tactiques. En France, il y a un aspect tactique important mais il y a plus de duels, de un contre un, face à de très bons joueurs."

Suivez la conférence de presse : le live de Franck Haise et Kevin Danso avant #FCMRCL #JourDeConf https://t.co/3HlNvFEBts — Racing Club de Lens (@RCLens) March 11, 2022