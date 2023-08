RC Lens : Danso s'en prend à l'arbitre après Brest

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Alors que le RC Lens menait 0-2 au bout de 30 minutes de jeu, les Sang et Or ont finalement perdu la rencontre grâce notamment à deux penalties inscrits par les Brestois. Des décisions arbitrales remises en cause par Kevin Danso. Danso trouve généreux les penalties À la fin de la rencontre, Kevin Danso est revenu sur le match au micro de Prime Video. Le défenseur autrichien s’est exprimé sur les décisions de l’arbitre de la rencontre, Jérémie Pignard. « Pour moi, ce sont des penalties généreux, mais voilà, c’est comme ça. Mais pour moi, on a bien joué ; simplement les coups de pied arrêtés étaient contre nous », a déclaré le Lensois. Le RC Lens commence sa saison par une défaite et peut s’en vouloir… D'accord avec le défenseur lensois ? #RCLens https://t.co/HaW4QeS2eZ — Lensois.com Live (@LensoisComLive) August 13, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Kevin Danso s’est exprimé sur les décisions de l’arbitre de la rencontre, Jérémie Pignard. « Pour moi, ce sont des penalties généreux, mais voilà, c’est comme ça. Mais pour moi, on a bien joué ; simplement les coups de pied arrêtés étaient contre nous », a déclaré le Lensois.

Jean Fabre-Jevanoff

Rédacteur