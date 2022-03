RC Lens : David Pereira Da Costa a un mentor chez les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il continuer de titulariser Kakuta ?

Son arrivée chez les pros

« Ce n’est que du bonheur, que de la fierté. Le RC Lens est mon club formateur. Des U12 jusqu’à maintenant, gravir les échelons pour arriver en professionnel n’a pas été facile mais maintenant, on y est. Quand on s’entraîne en National 2 et que l’on passe chez les professionnels, on sent directement la différence ! Maintenant, Je dois prendre plus confiance en moi sur le terrain pour avoir plus de statistiques. »

Sa relation avec Gaël Kakuta

« Gaël est comme un grand frère pour moi ! Nous avons tous les 2 été formés au RC Lens. Il ne peut m’apporter que du plus. Je suis à l’écoute de tout ce qu’il peut me dire sur le terrain ou en dehors car je sais que c’est un bon gars. On s’entend très bien. Je suis attentif aux conseils pour pouvoir réaliser une bonne carrière. »

La réception de Brest, samedi

« Le match aller contre Brest (0-4) a été une claque, on était dans une phase un peu plus difficile mais il fallait savoir rebondir, l’oublier très vite. Maintenant il faut penser au match de ce week-end et essayer de prendre les 3 points à domicile devant nos supporters. »