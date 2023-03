RC Lens : de nouveaux détails ont fuité sur la métamorphose d'Openda

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Meilleur buteur de la saison du RC Lens (14 réalisations), Loïs Openda est d'ores et déjà le meilleur buteur des Sang et Or sur un exercice au XXIe siècle. Mais le jeune Belge ne compte pas s'arrêter là. Comme révélé il y a peu, Loïs Openda s'est attaché les services d'un préparateur mental personnel, Siebe Hannosset, spécialiste en neurosciences, pour doper ses performances et gagner en régularité. « Il voulait quelqu’un avec lequel il puisse travailler en toute confiance, passer un cap et améliorer sa concentration pour devenir le meilleur. Il ne souhaitait pas seulement performer 2 matches de rang. Mais 50 fois par saison », a notamment confirmé le nouveau soutien d'Openda à L'Equipe. Le yoga pour Haaland, le piano pour Openda Si la mise en place souhaitée est proche de celle d'Erling Haaland, très attentif à son sommeil mais également à la pratique du yoga pour travailler sur son calme, Loïs Openda a quand même eu droit à une grosse variante en rapport à son cas personnel. L'une des premières mesures de Siebe Hannosset a en effet été de le remettre... au piano. Plus jeune, Loïs Openda jouait de cet instrument et l'avait un peu mis de côté. Son nouveau préparateur mental considère qu'avoir ce type d'activité annexe pourrait contribuer à lui faire gagner en calme et en concentration.



