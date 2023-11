RC Lens : de nouvelles précisions sur la blessure de Morgan Guilavogui

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Evacué sur civière à un gros quart d’heure de la fin de Clermont – RC Lens (0-3), Morgan Guilavogui a fait une vraie frayeur aux supporters des Sang et Or. Alors qu’on redoutait un coup à la tête dans son duel avec un Clermontois, Prime Vidéo s’est vite montré rassurant, évoquant une douleur au dos. La fiche du RC Lens sur But! Football Club Pas encore de date pour son retour mais il sera absent à Arsenal de toute façon ! Plus tard, Franck Haise a aussi pris la parole, relayant le même souci de « forte contraction dans le dos » mais pas un « sujet d’inquiétude » chez les Sang et Or. Au micro de France Bleu Nord, le médecin de l’équipe artésienne, Eric Furmaniak, a pris la parole et s’est montré tout aussi rassurant : « Au niveau cérébral, il n’y avait absolument rien. Il n’y a pas eu de perte de connaissance. Il a juste pris un petit coup. Par contre, en se relevant, il a été complètement bloqué du dos avec une lombalgie aigüe, sans signe inquiétant mais avec impossibilité de se relever. On a dû le sortir. Petit à petit, avec le travail des kinés dans le vestiaire, ça commençait à aller mieux ». S’il ne sera pas à l’Emirates Stadium face à Arsenal mardi car suspendu après son carton rouge face au PSV Eindhoven, Morgan Guilavogui pourrait même être opérationnel pour l’OL même si le doc ne le confirme pas : « On verra la durée de l’indisponibilité. Cela dépendra de sa récupération ». Avec les réactions de Neil El Aynaoui, Ruben Aguilar, Wesley Saïd et le médecin du club au sujet de Guilavogui dans l'après-match.

Pour résumer Le médecin du RC Lens s'est exprimé sur la blessure de Morgan Guilavogui lors du match à Clermont. Plus de peur que de mal à priori... L'ancien du Paris FC ne sera pas à Arsenal dans tous les cas (Arsenal) mais il existe un vrai espoir de le revoir contre l'OL samedi prochain.

Alexandre Corboz

Rédacteur