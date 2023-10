RC Lens : de nouvelles tensions dirigeants - supporters à cause d'Arsenal ?

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Ce lundi soir, à 24 heures du choc entre le RC Lens et Arsenal qui marquera les retrouvailles de Bollaert avec la Champions League, La Voix du Nord annonce que le marché noir bat son plein. Les places à l'unité dépassent les 350€, selon le quotidien régional, soit quatre fois le prix d'achat. Une pratique courante dans le football mais que la direction du Racing combat par tous les moyens depuis la remontée. Il y a deux ans, cela avait d'ailleurs provoqué de grosses tensions avec les associations de supporters. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS Le Racing a déjà confisqué des places Un nouveau clash est-il à prévoir ? Possible car La Voix du Nord explique que "certains abonnés ayant voulu faire un trop gros bénéfice à la revente ont vu leur place être bloquée, récupérée par le club, qui s’est ensuite chargé de les remettre en vente. Si l’usager pris la main dans le sac se montre trop pressant dans la contestation de la décision, il est renvoyé vers le service juridique du Racing". Un événement comme la réception des Gunners, vingt ans après la dernière participation du RCL en C1, allait forcément faire exploser le marché noir, sachant que Bollaert est déjà à guichets fermés en Ligue 1... Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24 Sang et Or 🔴🟡



20 ans après, 𝑩𝒐𝒍𝒍𝒂𝒆𝒓𝒕 fait sa rentrée européenne et verra les Artésiens revêtir une tunique qui fait écho à une précédente devenue iconique.



20 ans après, 𝑩𝒐𝒍𝒍𝒂𝒆𝒓𝒕 fait sa rentrée européenne et verra les Artésiens revêtir une tunique qui fait écho à une précédente devenue iconique.

🛍️ Disponible demain dans les boutiques officielles du club#FierDEtreLensois #UCL pic.twitter.com/6eolPbugCH — Racing Club de Lens (@RCLens) October 2, 2023

