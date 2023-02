RC Lens : Haise déplore un incertain pour Montpellier et réagit à ses trois ans à la tête des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le point médical "On a les blessés longue durée pour qui ça avance. Przemysław Frankowski a coupé, il avait pris un coup contre Nantes. Il a une contusion, c'est douloureux. On verra demain (vendredi) comment ça évolue." Les débuts de Thomasson et Fulgini "Nos recrues sont là parce qu'on sait qu'elles peuvent nous apporter rapidement. Ces joueurs se sont très vite intégrés au groupe et au terrain. Leurs datas sont assez impressionnantes." Machado "Deiver Machado est capable de marquer des buts du pied droit, il est en confiance parce qu'il a toujours beaucoup travaillé. Je trouve qu'il récupère les récompenses de tout ce qu'il a donné." Ses trois ans à la tête du RC Lens "Trois ans pour un entraîneur en Ligue 1 dans le même club, c'est rare. La longévité est un signal positif. Je trouve que sur ses trois ans, le club a avancé, il a mis des choses en place. Il progresse à tous les niveaux. L'équipe progresse aussi, le nombre de points. J'espère qu'on continuera de progresser de ce côté là parce que la vérité est là. Dans ses trois ans, il y a beaucoup de choses positives qui sont arrivées." Montpellier "Je connais bien Michel Der Zakarian. Montpellier défend de manière plus agressive. L'équipe a de la qualité. Avec un peu de doute, ça change un peu les choses, un changement d'entraîneur aussi. Ce sera un match pas facile. J'espère de la précision dans le dernier geste." Propos retranscrits par Lensois.com. Suivez la conférence de presse : le live de Franck Haise et Deiver Machado avant #MHSCRCL #JourDeConf https://t.co/hMPiUxtNAY — Racing Club de Lens (@RCLens) February 23, 2023

