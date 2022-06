RC Lens : des nouvelles de Farinez tombent, la date de son retour déjà connue ?

Zapping But! Football Club RC Lens - INFO BUT! : deux clubs majeurs sur Seko Fofana !

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche avec la sélection vénézuélienne, Wuilker Farinez, qui prétendait à une place de titulaire dans les cages du RC Lens la saison prochaine, sera éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

Farinez de retour avant la fin de l'année ?

Le média vénézuélien, ACN, a donné des nouvelles du portier des Sang et Or. Il a été opéré du genou gauche avec succès à Lyon. Sa phase de rééducation est estimée entre 4 et 6 mois avec un retour sur les terrains espéré au plus tôt pour fin 2022. Pour rappel, le RC Lens s'est mis à la recherche d'un gardien depuis la blessure de Wuilker Farinez. L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Brice Samba, qui évolue désormais à Nottingham Forest, fait figure de favori.

Première photo de Wuilker Farinez après son opération du genou. Bon rétablissement à notre gardien (source : ACN) ! #RCLens



Plus d'infos ici : https://t.co/9pCKoroO6G pic.twitter.com/UaXLJryZRM — Lensois.com Live (@LensoisComLive) June 17, 2022

