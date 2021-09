RC Lens : des sanctions individuelles trop lourdes contre les supporters ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Le directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille, a annoncé hier que les supporters ayant pénétré sur la pelouse de Bollaert samedi dernier à la mi-temps du derby seront frappés de sanctions allant de 9 à 36 mois d'interdiction commerciale de stade. Une décision qui a fait grincer des dents parmi les chefs de section mais également auprès de l'avocat de l'association nationale des supporters, Pierre Barthélémy, qui a expliqué dans L'Equipe :

« Les sanctions individuelles, on les préconise nous-mêmes, mais là elles sont complètement disproportionnées. Si on punit de 18 mois quelqu’un qui descend un instant sur la pelouse à la mi-temps, quand il n’y a pas de joueurs, parce qu’il y a un mouvement de foule et qu’il voit que des familles se font canarder, qu’est-ce qu’on lui mettra quand il y aura un problème plus grave ? » Sauf qu'il y a une différence entre vouloir éviter un mouvement de foule et se retrouver à l'autre bout du terrain pour en découdre avec les ultras adverses…