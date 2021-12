RC Lens : Deschamps plus ouvert à Jonathan Clauss en équipe de France ?

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

S'il s'était voulu assez cassant la dernière fois qu'il avait été interrogé sur Jonathan Clauss (RC Lens) en équipe de France, Didier Deschamps a assoupli sa position ce vendredi soir dans l'émission « Rothen s'enflamme » sur RMC.

« Il fait partie des postulants »

Se servant de Jordan Veretout pour affirmer qu'un joueur pouvait être appelé à tout âge, le sélectionneur de l'équipe de France a assuré regarder Jonathan Clauss et l'a exhorté à continuer ainsi avec le Racing.

« Je vois ses matches. Je ne vais pas regarder que les matches de Lens mais il est capable de faire de très bonnes choses. Qu'il continue d'être très bon avec Lens. C'est surtout par rapport à la concurrence. Le niveau international, c'est tout là-haut. Est-ce qu'il a une chance ? Pourquoi pas ? Je ne suis pas là pour faire des cadeaux. Il y a une concurrence franco-française mais aussi à l'international. Pourquoi on parle beaucoup de Jonathan Clauss aujourd'hui ? Parce qu'il tire les coups de pied arrêtés... Ce n'est pas son rôle de départ même si c'est un plus. On le suit. Ce n'est pas de dire aujourd'hui il viendra ou il viendra pas. Il fait partie des postulants dans une concurrence internationale », a expliqué Didier Deschamps.

