RC Lens : deux bonnes nouvelles pour les Sang et Or avant Monaco

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens va affronter un soir une équipe de l'AS Monaco qui ne pourra pas compter sur toutes ses forces vives. En effet, contrairement à Wissam Ben Yedder, remis d'une béquille contractée lors de la finale de Coupe de France contre le PSG (0-2), Sofiane Diop et Stevan Jovetic, blessés, ne sont pas dans le groupe de l'ASM.

L’écurie Monégasque 🇲🇨 pour la dernière course de la saison 🏁#RCLASM | Demain, 21h#RaceForPodium — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 22, 2021

𝙁𝙧𝙖𝙣𝙘𝙠 𝙃𝙖𝙞𝙨𝙚 a sélectionné un groupe de 2⃣1⃣ joueurs pour la rencontre de demain face à @AS_Monaco 💪

Les absents ▶️ https://t.co/LMYPXIW4n8#RCLASM #GuidésParNotreFierté #rclens pic.twitter.com/fzrolDEkD6 — Racing Club de Lens (@RCLens) May 22, 2021

Un retour au 3-5-2

Pour ce match importantissime dans la course à l'Europe, Franck Haise prévoit de revenir à ses fondamentaux avec le 3-5-2 qui lui a tant réussi cette saison. Un 3-5-2 sans Gaël Kakuta, présent dans le groupe mais souffrant d'un orteil.

Le onze lensois attendu : Leca - Gradit, Badé, Medina - Clauss, Cahuzac (cap.), Doucouré, Se.Fofana, Haïdara - Sotoca, Ganago.