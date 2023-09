RC Lens : deux nouvelles têtes dans le groupe de Franck Haise pour Metz !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Dans le groupe convoqué par Franck Haise, on retrouve 21 éléments … et notamment les deux dernières recrues de l’été des Sang et Or Ruben Aguilar et Faitout Maouassa dont ce sera la première avec le maillot Sang et Or à Bollaert.

Pour le reste, c’est plutôt un groupe assez classique.

Le groupe de Franck Haise pour Metz :

J-1 avant #RCLFCM 🔥



Voici les 21 joueurs convoqués par Franck Haise pour la réception du FC Metz demain 👊



➡️ Première dans le groupe sang et or de Ruben Aguilar et @maouassa17 !#FierDEtreLensois — Racing Club de Lens (@RCLens) September 15, 2023

Podcast Men's Up Life