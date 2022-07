RC Lens : deux recrues déjà sous le charme de Bollaert !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le RC Lens a démarré sa pré-saison avec un match à domicile contre l’Inter Milan. Après une belle saison en championnat, les Sang et Or veulent continuer sur leur lancée la saison prochaine et plusieurs recrues sont venus pour aider l’effectif de Franck Haise. Deux recrues sont même déjà sous le charme de Bollaert. Samba et Cabot émerveillés ! Après le match contre l’Inter Milan, les deux nouvelles recrues du club, Brice Samba et Jimmy Cabot, ont témoigné de leur sentiment vis-à-vis du stade Bollaert. Sur son compte Instagram, le premier s’est exprimé : « Incroyable déjà ! ». Le milieu offensif a, lui aussi, laissé un message plus soft après le match : « première à la maison <3 » Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jimmy Cabot (@jim_cabot) Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Brice-Lauriche Samba (@brice_samba1)

