RC Lens : deux surprises dans le groupe de Haise pour Montpellier

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

L'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, a retenu un groupe de 21 joueurs pour affronter Montpellier, ce dimanche (17h) au stade de la Mosson, à l'occasion de la 10e journée de Ligue 1. Le jeune latéral gauche français, Malcom Musquet, et le milieu de terrain malien, Samba Sow, arrivé libre chez les Sang et Or fin septembre, font leur première apparition.

Le groupe du RC Lens : Leca, Farinez - Clauss, Danso, Gradit, Machado, Musquet, Wooh - Boli, Cahuzac, Doucouré, Fofana, Frankowski, Pereira Da Costa, Sow, Varane - Jean, Ganago, Kalimuendo, Saïd, Sotoca.

J-1 avant #MHSCRCL 🔥



Voici le groupe de 21 joueurs convoqué par Franck Haise pour affronter le Montpellier Hérault Sport Club demain ! 👊



À noter, les premières apparitions de Samba Sow et Malcom Musquet ainsi que le retour de Corentin Jean.#SiFierDEtreLensois pic.twitter.com/pby4e7tImn — Racing Club de Lens (@RCLens) October 16, 2021