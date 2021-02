RC Lens - Dijon : un produit du club en grosse difficulté va retrouver les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : le debrief du match face au FC Nantes

C'est une occasion en or à saisir pour le RC Lens ce dimanche. Face à une équipe de Dijon en plein doute et dernière de Ligue 1, les hommes de Franck Haise se doivent de retrouver le chemin du succès à Bollaert, qui leur échappe depuis la réception de Brest fin 2020.

A cette occasion, les Lensois devraient croiser la route d'un joueur bien connu en la personne de Mounir Chouiar. Pourtant, il y a quelques semaines encore, son président Olivier Delcourt annonçait son départ probable au Mercato, au milieu de critiques acerbes.

Chouiar a loupé un départ cet hiver

« Avoir du talent c’est bien, mais moi je préfère avoir un joueur qui a moins de talent mais plus d’envie. Mounir Chouiar souhaite quitter le club et je ne suis pas contre non plus. Dés cet hiver, oui, il souhaitait déjà le quitter peut-être cet été. Après, pour quitter un club, il faut avoir des offres. Je lui souhaite d’avoir des offres. Il y a des discussions. Pour avoir un intérêt, il faut prouver sur le terrain. Les clubs n’investissent pas non plus les yeux fermés. »

Visiblement, personne n'a tenté le pari d'un joueur en grosse difficulté depuis le début de saison, avec aucun but marqué avec les Bourguignons. Le Mounir Chouiar virevoltant avec le RC Lens et durant ses débuts à Dijon semble donc déjà loin. Mais depuis deux matchs, l'ailier a au moins retrouvé une place de titulaire. Le début d'un réveil confirmé dans un stade Bollaert qu'il connaît par cœur ?