RC Lens : Diouf explique pourquoi il a privilégié le Racing à l'OM

Il y a un an, Andy Diouf était prêté par le Stade Rennais au FC Bâle pour s'aguerrir au plus haut niveau. Mais la saison en Suisse du milieu de terrain a été tellement bonne que le club préféré de Roger Federer s'est empressé de lever son option d'achat de 5,5 M€ en juin pour mieux négocier un gros transfert durant l'intersaison. Courtisé par de nombreux clubs allemands mais aussi par l'OM, Diouf s'est finalement engagé avec le RC Lens moyennant 14 M€. A La Voix des Sports, il a expliqué ce qui avait fait pencher la balance en faveur des Sang et Or.

"Lens, ça m’a parlé"

« J’avais d’autres sollicitations, à l’étranger ou en France, mais Lens, ça m’a parlé. J’ai eu des discussions avec le coach et le staff et j’ai senti qu’ils me voulaient vraiment. Et en tant que joueur, ça te rassure de voir qu’il y a des personnes qui te veulent vraiment. C’est une équipe qui a de grandes ambitions. Plus les années passent, plus ils en ont. C’est ça qui m’a parlé, et le fait qu’ils fassent confiance à de jeunes joueurs comme moi. Je n’ai pas hésité. On m’avait dit du bien du groupe avant que j’arrive ici, il n’y avait que de bons échos. Et en arrivant, ça a confirmé ce que je pensais, c’est très familial, tout le monde s’entend bien, le staff, les joueurs, tous avancent dans le même but. »

