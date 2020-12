RC Lens : Doucouré figure sur un podium européen très prisé

A quoi reconnaît-on un grand milieu défensif ? A sa capacité à lire le jeu et à faire office de première digue pour les attaques adverses, façon Didier Deschamps ? A son abattage comme Yannick Cahuzac ? Ou peut-être à ses tacles réussis, synonymes de ballon récupéré, comme Cheick Doucouré ? En effet, le Malien du RC Lens est l'un des meilleurs joueurs de moins de 21 ans dans ce domaine depuis le début de la saison.

Seulement devancé par Geertruida (Feyenoord)

Une statistique publiée par un compte Twitter de fans du Feyenoord montre que Doucouré est l'un des meilleurs tacles du continent dans sa catégorie d'âge. Depuis le début de la saison, il en a réussi 28. Il n'est devancé que par la pépite du Feyenoord Lutsharel Geertruida, qui évolue au poste de latéral droit et qui en a réussi 30.

La concurrence est incarnée par Conor Gallagher, prêté par Chelsea à West Bromwich Albion (23 tacles), Mikkel Damsgaard (Sampdoria, 15), Emerson (Betis, 27), Matheus Cunha (RB Leipzig, 17) ou encore Morten Frendrup (Bröndby, 27). Que des futurs grands. Et il semblerait que les Sang et Or aient le bonheur de compter une pépite de demain dans leurs rangs !