RC Lens : du très lourd attend les Sang et Or contre le PSG

Franck Haise ne veut pas encore penser au PSG. Interrogé hier en conférence de presse sur ses intentions devant le vice-champion de France, l’entraîneur du RC Lens se focalise sur le déplacement de demain à Clermont avant de basculer sur le choc de samedi à Bollaert (21h). En attendant, l’effectif de Mauricio Pochettino devrait bien se remplumer.

D’après un communiqué du PSG, Marco Verratti a ainsi pu en revanche reprendre l’entraînement dès hier... alors qu’une absence plus longue était évoquée initialement (jusqu’à 3 semaines) pour une blessure à la cuisse survenue la semaine dernière. Selon Le Parisien, le milieu de terrain italien va si bien qu’il pourrait être présent dès demain contre l’OGC Nice en fonction d’un test effectué aujourd’hui. On sait qu’il y a un PSG avec et sans Verratti...

Autres bonne nouvelles : Ander Herrera reprendra l’entraînement en fin de semaine alors que Mauro Icardi, victime d’une gêne musculaire ce week-end, devrait retrouver le terrain aujourd’hui. Georginio Wijnaldum suit lui aussi une évolution favorable et devrait revenir jeudi. Autant dire que ce ne sera pas un PSG bis qui se présentera à Lens samedi soir.

