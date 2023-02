RC Lens : encore deux bonnes nouvelles pour Haise avant Montpellier

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le RC Lens, qui a renoué le week-end dernier avec la victoire en championnat contre le FC Nantes (3-1) après quatre matchs sans succès, reçoit ce samedi (21h) Montpellier, à l'occasion de la 25e journée de Ligue 1.

Deux Montpelliérains incertains !

Alors que le capitaine et milieu offensif du MHSC, Téji Savanier, sera suspendu pour cette rencontre, l'entraîneur artésien, Franck Haise, a enregistré deux autres bonnes nouvelles venant de l'Hérault. Et pour cause, Léo Leroy, qui souffre d’une gêne aux quadriceps d’une cuisse, et Stephy Mavididi, victime d’une lésion à la cuisse droite, seraient incertains pour affronter les Sang et Or, si l'on en croit les informations du Midi Libre.

#Football ⚽️ Montpellier dans l’attente de Mavididi et Leroy, avant la réception de Lens, samedi soirhttps://t.co/53qG246eM4 — Midi Libre Sports (@MidiLibreSports) February 21, 2023

Pour résumer Montpellier, déjà privé de Téji Savanier, suspendu, pourrait devoir se passer également de Léo Leroy et Stephy Mavididi, blessés, pour le déplacement ce samedi (21h) sur la pelouse du RC Lens.

