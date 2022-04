RC Lens : encore plus de supporters bientôt en Marek ?

Zapping But! Football Club RC Lens : quel bilan tirer du mercato hivernal des Sang et Or ?

Cet après-midi, dans ce qui s'apparente à un match de la dernière chance dans la course à l'Europe, le stade Bollaert sera plein à craquer pour la réception de l'OGC Nice. C'est la quatrième fois cette saison que le RC Lens affiche guichets fermés, un petit exploit compte tenu du fait qu'en raison des mesures sanitaires ou des sanctions (notamment après le derby), il a rarement été autorisé à remplir ses quatre tribunes.

Ce succès populaire qui ne se dément incite les dirigeants artésiens à réfléchir à une solution pour augmenter la capacité d'accueil, comme l'a confié le directeur général, Arnaud Pouille à L'Equipe : "C'est toujours une agréable surprise car on était partis sur une moyenne de 33.000 personnes (elle est à plus de 36.000 actuellement, 4e total de France). On travaille désormais sur une augmentation de la jauge en tribune Marek dans le respect des contraintes de sécurité. Et d'approcher le remplissage à 40.000 au total". Pour entretenir ce succès populaire, rien de tel qu'un succès sur Nice cet après-midi !

Pour résumer Pour la quatrième fois de la saison en championnat, le RC Lens jouera à guichets fermés cet après-midi contre l'OGC Nice. Un succès populaire qui incite les dirigeants sang et or à réfléchir à la possibilité d'augmenter la jauge de public en Marek.

Raphaël Nouet

Rédacteur