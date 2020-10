RC Lens : entre ambition et raison, Clauss résume l'état d'esprit sang et or

Treize points sur dix-huit possibles, une place sur le podium avant un derby enflammé face au leader lillois… Tout roule pour le Racing Club de Lens, qui a déjà oublié qu'il a débuté sa saison par une défaite (1-2 à Nice) ! Forcément, il y aurait matière à s'enflammer mais ce serait mal connaître l'entraîneur, Franck Haise, qui garde les pieds sur terre en permanence. Cependant, le latéral droit Jonathan Clauss a expliqué à Téléfoot qu'il n'était pas interdit de rêver.

"On n’a pas envie d’avoir peur des autres"

« On prend les matches les uns après les autres. Notre objectif principal reste toujours le maintien. Après, nous avons un groupe d’optimistes qui n’est jamais rassasié. Nos victoires amènent de la confiance. Quand on est confiant, on a envie de se faire rêver même si on connaît notre statut en Ligue 1. On sait qui on est, mais on n’a pas envie d’avoir peur des autres. Si on garde nos valeurs et nos principes, on n’a pas à avoir peur et on le prouve chaque week-end. »

Et la prochaine occasion de le prouver sera la plus belle puisqu'il s'agit du grand derby du Nord, à Pierre-Mauroy, dimanche 18 octobre. Et pour l'une des très rares fois dans l'histoire, le LOSC et le Racing jouent les premiers rôles. Que demander de mieux ?