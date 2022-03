RC Lens, Equipe de France : Clauss pris en grippe à Lille !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

La Twittosphère est en émoi depuis ce matin. Alors que Jonathan Clauss (29 ans) a des chances de démarrer le match amical contre l’Afrique du Sud (21h15), des tags hostiles à son endroit ont été découverts aux abords du stade Pierre-Mauroy. Le piston droit du RC Lens, appelé pour la première fois par Didier Deschamps, ne serait pas le bienvenu dans le stade du rival local. Avec les actions du jour, on peut désormais craindre une bordée de sifflets durant la rencontre.

Des tags hostiles au Lensois Jonathan Clauss, appelé en équipe de France, ont été découverts aux abords du stade Pierre-Mauroy de Lille pic.twitter.com/IyuUjjnOrw — BFM Grand Lille (@BFMGrandLille) March 29, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur