RC Lens, Equipe de France : Deschamps justifie le peu de temps de jeu accordé à Clauss

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Cabot serait-il une bonne pioche pour remplacer Clauss ?

Après la défaite contre le Danemark au début du rassemblement (1-2), Didier Deschamps a décidé de revenir à une défense à quatre défenseurs pour les matchs suivants, et donc, d’abandonner le jeu avec des pistons. Un choix tactique défavorable à Jonathan Clauss, qui a d’ailleurs joué que 14 minutes de lors du rassemblement de juin avec l’équipe de France. Après la défaite contre la Croatie (0-1), le sélectionneur des Bleus a expliqué son choix de ne pas faire jouer le joueur de couloir du RC Lens.

« Il n'a jamais joué à 4. Ce n’était pas lui rendre service »

« Jonathan, ce n’est pas lui rendre service de le mettre là. J’en ai discuté avec lui. C’est un joueur qui joue dans le couloir avec des caractéristiques spécifiques. Il n’a jamais joué à 4. C’est un joueur offensif », se justifie Didier Deschamps, qui a préféré titulariser Jules Koundé, défenseur central, au poste de latéral droit. « Benjamin Pavard est habitué à jouer arrière latéral, même s’il peut jouer dans l’axe aussi dans une défense à 3. Jules est capable de le faire. Mettre des joueurs pour les mettre et les exposer… J’ai eu une longue discussion avec Jonathan Clauss. Il accepte bien évidemment, mais un joueur qui n’a jamais joué dans cette position, avec le niveau international et les exigences, ce n’était pas lui rendre service », a reconnu le sélectionneur de l’équipe de France au micro de La Chaîne L’Équipe. À voir maintenant si Jonathan Clauss aura ou non d’autres chances de jouer avec les Bleus, dans une défense à 4 ou à 5.

🇨🇵 OFFICIEL ! 🔴



Jonathan Clauss est le seul joueur de champ de l'Équipe de France qui n'aura débuté aucun des quatre matchs lors de ce rassemblement. #FRACRO pic.twitter.com/WrQuEjaFZZ — Actu Bleus (@actubleus_) June 13, 2022

Pour résumer Après la défaite des Bleus contre la Croatie en Ligue des Nations (0-1), le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a expliqué pourquoi le joueur du RC Lens, Jonathan Clauss, n’a pas participé à cette rencontre.

Adrien Deschepper

Rédacteur