RC Lens, Équipe de France Espoirs : Thierry Henry demande de la patience pour Wahi

3 buts, 2 passes décisives en 14 matches toutes compétitions confondues : les débuts d'Elye Wahi au RC Lens sont plutôt mitigées et l'ancien montpelliérain, acheté à prix d'or cet été, reste sur un mauvais match contre l'OM (1-0) dimanche soir. De quoi émettre quelques doutes sur son transfert ? Pas pour Thierry Henry... "Les débuts d’Openda ont été difficiles aussi" « J’aurais aimé qu’il soit un peu moins performant contre Arsenal mais malheureusement il l’a été, a plaisanté le sélectionneur des Espoirs. Après, est-ce qu’il y a un problème Elye Wahi ou est ce qu’il y a juste une petite difficulté de début de saison avec Lens qui est en train de se reprendre ? J’ai l’impression que ça a été difficile pour tout le monde à Lens et ce n’est pas évident pour un attaquant de rentrer dans ce genre de situation. En tout cas, il arrive souvent à se créer des occasions." Et à lui d'ajouter : "Ce week-end, c’était plus difficile, mais c’était vraiment difficile pour les deux équipes. Je ne pense pas qu’il y ait un problème Elye Wahi. Il faut un temps d’adaptation. Les débuts d’Openda ont été difficiles aussi et il a bien fini. J’espère que ça va être la même chose pour Elye. » Podcast Men's Up Life Pour résumer Au lendemain du match difficile d'Elye Wahi avec le RC Lens contre l'OM, Thierry Henry s'est exprimé sur l'ancien montpelliérain... "Ce week-end, c’était plus difficile, mais c’était vraiment difficile pour les deux équipes. Je ne pense pas qu’il y ait un problème Elye Wahi. Il faut un temps d’adaptation. Les débuts d’Openda ont été difficiles aussi et il a bien fini. J’espère que ça va être la même chose pour Elye. »

Laurent HESS

Rédacteur