RC Lens, Equipe de France : Jonathan Clauss à quitte ou double contre l'Afrique du Sud ?

Zapping But! Football Club RC Lens : quel bilan tirer du mercato hivernal des Sang et Or ?

Sur La Chaîne L'Equipe, la probable titularisation de Jonathan Clauss avec les Bleus mardi face à l'Afrique du Sud a fait l'objet d'un débat sur le joueur du RC Lens, avec cette question : « Clauss joue-t-il son avenir en Bleu mardi ? ».

Selon Bob Tahri, ce sera le cas... « A son poste, il y a Dubois, Mukiele, Aguilar, Ferland Mendy. Clauss peut mettre tout le monde d'accord. Il a l'occasion de monter dans le bon wagon à 29 ans. Il faut qu'il saisisse sa chance mardi, ce sera déterminant pour la suite. Il n'a rien à perdre. C'est une occasion unique. »

Pour résumer La première de Jonathan Clauss, le joueur du RC Lens, en équipe de France, a été l'objet d'un débat ce dimanche... « A son poste, il y a Dubois, Mukiele, Aguilar, Ferland Mendy. Clauss peut mettre tout le monde d'accord, estime Bob Tahri. Il a l'occasion de monter dans le bon wagon à 29 ans. Il faut qu'il saisisse sa chance mardi, ce sera déterminant pour la suite. Il n'a rien à perdre. C'est une occasion unique. »

Laurent HESS

Rédacteur