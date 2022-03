RC Lens, équipe de France : Pauline, Madame Jonathan Clauss, sort de l'ombre

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Inconnu il y a encore deux ans à son arrivée en provenance de Bielefeld (D1 allemande), Jonathan Clauss (RC Lens, 29 ans) s'est imposé comme l'un des tous meilleurs pistons droits de Ligue 1. Une réussite qui lui a valu d'attirer l'oeil de Didier Deschamps pour une première convocation en équipe de France en ce mois de mars avec les matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud.

Comme souvent, quand on devient international français, la médiatisation va de pair et sa conjointe Pauline peut en témoigner. Si jusqu'à présent l'Alsacien était plutôt tranquille avec les médias « people », sa première convocation chez les Bleus a changé la donne.

Ainsi, du côté de Purepeople, on a déjà saisi la balle au rebond en faisant carrément un article sur Pauline, la jeune femme qui partage la vie de Jonathan Clauss depuis maintenant trois ans. Une belle que le piston lensois ne cache pas vraiment, lui qui partage régulièrement son voyage (et son amour) à ses 45 000 Followers sur Instagram.

Jonathan Clauss et Pauline 😍 pic.twitter.com/HnhOhQdbXQ — FootWag (@FootWag) March 18, 2022

Jonathan Clauss : Qui est Pauline, la bombe qui partage sa vie depuis 3 ans ? https://t.co/iJxwy5C3jq pic.twitter.com/PmWHfMeKkY — Purepeople.com (@purepeople) March 17, 2022

