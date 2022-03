RC Lens, Equipe de France : Pierre Ménès est fan de Jonathan Clauss

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il continuer de titulariser Kakuta ?

L'invité surprise de la liste de Didier Deschamps, c'est Jonathan Clauss. Sur Téléfoot, l’ancien entraîneur de l’OM a justifié son choix de prendre le joueur du RC Lens : « A partir du moment où je le prends, ce n’est pas juste pour faire un cadeau ou pour faire plaisir. Il fait partie des 23, à lui de faire du mieux possible et ça me donnera des réponses par rapport aux futurs choix que je serai amené à faire. »

« Tout me plait chez ce garçon »

Un choix que Pierre Ménès valide à 100% ce lundi dans son Face à Pierrot. « Tout me plait chez ce garçon, explique-t-il. J'ai aimé son émotion à l'annonce de sa sélection, celle de ses coéquipiers, le voir avec le drapeau tricolore à Bollaert. Il apporte de la fraîcheur. On voit du vrai foot avec ce garçon. Il a une place à aller chercher au Qatar. Je lui souhaite. »

Pour résumer Clauss en Bleu, Pierre Ménès valide à 100% ce lundi dans son Face à Pierrot. « Tout me plait chez ce garçon, explique-t-il. J'ai aimé son émotion à l'annonce de sa sélection, celle de ses coéquipiers, le voir avec le drapeau tricolore à Bollaert. Il apporte de la fraîcheur. On voit du vrai foot avec ce garçon. Il a une place à aller chercher au Qatar. Je lui souhaite. »

Laurent HESS

Rédacteur