RC Lens : Eric Roy explique comment il a piégé les Sang et Or

Mené 0-2 au bout de 30 minutes de jeu, le Stade Brestois a renversé la vapeur pour finalement s’imposer 3-2 grâce à un doublé de Romain Del Castillo sur penalty. Mais plus qu’une victoire acquise par la chance, Éric Roy a souligné l’état d’esprit qui a changé au sein de son équipe.

Brest a su se mettre au niveau

Éric Roy a expliqué au micro de Prime Video ce qui a permis à son équipe de renverser la tendance : « Évidemment que, par rapport à notre entame de match, à nos 30 premières minutes, il fallait faire beaucoup mieux pour renverser ce match. Il fallait plus d’engagement, plus d’agressivité aussi pour se mettre au niveau de cette équipe de Lens qui a mis beaucoup d’impact et qui nous a fait courir après le ballon. » Les Brestois ont infligé au vice-champion de France leur première défaite de la saison en autant de rencontres.

#SB29RCL 🎙️ Eric Roy : « C’est beaucoup d’émotions pour un premier match…. Et c’est tant mieux, on aime le football pour ça. J’ai apprécié notre force de caractère pour revenir dans la partie. Les garçons ont été généreux et ont été récompensés. » pic.twitter.com/i0HrsTpy5r — Stade Brestois 29 (@SB29) August 13, 2023

