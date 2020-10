RC Lens : Eric Sikora règle ses comptes via Franck Haise

Pensionnaire du centre de formation, joueur, entraîneur des jeunes puis des professionnels, Eric Sikora a tout connu au Racing Club de Lens. Notamment une fin abrupte en mai 2018, alors qu'il pensait vivre une deuxième saison sur le banc des Sang et Or. Lors d'une interview pour le podcast Lens Foot, l'ancien latéral droit a commenté la réussite de Franck Haise en n'omettant pas de glisser un petit tacle aux anciens dirigeants.

"Quand tu fais confiance à des gens qui connaissent leur métier…"

"Franck Haise a toujours été quelqu’un, même à la formation, de très discret et bosseur. La saison dernière, il finit la saison sur deux matches. Il fallait quand même les gagner sinon tu ne montes pas."

"Je me souviens qu’à sa nomination, pas mal de gens étaient un peu pessimistes parce qu’il faut des noms, mais tu te rends compte que quand tu fais confiance à des gens qui connaissent leur métier, professionnels et compétents, ça peut marcher aussi. On parle des joueurs mais Franck est à la base de pas mal de choses comme le recrutement avec Florent Ghisolfi et les autres. Il a trouvé les joueurs adéquates pour son système et ça s’est très important."