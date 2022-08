RC Lens : et si les Sang et Or avaient trouvé leur terrain de prédilection ?

Zapping But! Football Club RC LENS - INFO BUT! : La menace se précise pour Facundo Medina

Net et sans bavure. Tel est le constat au lendemain du succès du RC Lens sur la pelouse de l'AS Monaco (4-1). Les joueurs de Franck Haise ont confirmé un bon début de saison et, surtout, prouvé qu'il fallait compter sur eux cette saison pour le haut du podium.

Et si pas grand monde ne pouvait imaginer une telle victoire, notamment face à l'AS Monaco, il est une évidence que le stade Louis-II est en passe de devenir le terrain de prédilection des Sang et Or. Car comme le souligne, justement, le site Lensois.com, depuis la remontée du RCL en Ligue 1, c'est aucune défaite sur le Rocher.

Mieux, trois victoires au compteur, 2-0, 4-1 et 3-0. Il faudra néanmoins confirmer à Bollaert car à domicile, le RC Lens concède dans le même temps des matches nuls face à l'ASM.