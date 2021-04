RC Lens - FC Lorient (4-1) : les Sang et Or aidés par l’arbitrage, l'accusation est lourde

Zapping But! Football Club RC Lens : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Il n’y a pas eu photo hier à Bollaert : le RC Lens était bien plus fort que le FC Lorient (4-1). Et surtout beaucoup plus réaliste. « On a pris des risques, acquiesçait Christophe Pélissier après la rencontre. Mais je suis en colère, on ne doit pas prendre quatre buts avec les occasions que l’on se procure. On a eu du mal à fermer. Lens a fait preuve d’un froid réalisme. Pas nous. On se fait punir défensivement où on a manqué d’agressivité. Il faut l’accepter. On a des lacunes dans ce registre. »

Au-delà du résultat sec, l’entraîneur du FC Lorient a poussé un gros coup de gueule contre l’arbitrage, surtout quand Clément Michelin a taclé par derrière dans la surface le Merlu Terem Moffi (31e).

« J’aimerais que l’on soit respecté au même titre que les autres »

« Le match se joue aussi sur ce dernier quart d’heure. Cette décision arbitrale contestable est difficilement acceptable, poursuit le coach des Merlus. M. Wattellier n’hésite pas une seconde sur les penalties accordés à Lens et lorsque nous obtenons une faute qui semble flagrante, je vous invite à la revoir à la vidéo, il ne la siffle pas. J’aimerais que l’on soit respecté au même titre que les autres équipes. À 1-1, cela aurait pu être le tournant. »