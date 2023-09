RC Lens – FC Metz : les compositions sont tombées !

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Ce samedi soir, le RC Lens reçoit le FC Metz à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1. Les Sang et Or, actuellement 17e du championnat, ont besoin de points pour se lancer et surtout prendre la confiance avant le premier match de Ligue des Champions face au FC Séville. Les Messins 13e veulent rester invaincus après 3 matchs sans défaite.

Les compos des deux équipes

RC Lens : Samba (c) - Gradit, Danso, Khusanov - Aguilar, Fulgini, Abdul Samed, Machado - Sotoca, Thomasson - Wahi.

FC Metz : Oukidja - Kouao, Hérelle, Candé, Udol (c) - Camara, N'Doram, Nduquidi - Asoro, Estupinan, Sabaly.

