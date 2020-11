RC Lens - FC Nantes (1-1) : aucune suite pour la réserve des Sang et Or

Les Lensois n'ont pas du tout apprécié que l'arbitre du match de ce soir contre le FC Nantes (1-1) fasse retirer le pénalty de Touré que Leca venait d'arrêter. Le motif avancé ? Le gardien sang et or aurait bougé avant que la frappe ne soit exécutée. Après l'égalisation nantaise, les esprits se sont échauffés et les Artésiens ont déposé une réserve.

Sauf que celle-ci ne remontera pas jusque dans les bureaux de la Ligue. En effet, Franck Haise a expliqué au coup de sifflet final qu'il avait demandé à son capitaine, Yannick Cahuzac, de déposer une réserve "pour l'esprit". Mais cela n'ira pas plus loin. Le nul entre les deux équipes est donc bien entériné.