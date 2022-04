RC Lens – FC Nantes : Franck Haise appuie sur une qualité unique des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : que penser de la première convocation de Clauss en équipe de France ?

C'est un Franck Haise heureux qui s'est présenté face aux micros ce samedi à l'issue du nul de Lens contre Nantes (2-2) à Bollaert. « Faire ce qu’on a fait en infériorité numérique à 10 contre 11 ce samedi après Nice et Paris, je ne sais pas si c’est un exploit, mais peu d’équipes le font (…) J’ai dit à mes joueurs qu’il n’y pas beaucoup d’équipes qui font ce qu’ils ont fait depuis quelques semaines. Je ne sais pas s’il y en a d’ailleurs, mais en tout cas il n’y en a pas beaucoup et ça c’est une grande fierté », a-t-il lâché.

« L'Europe ? On continuera de se battre jusqu'au bout »

Pour autant, hors de question pour le coach des Sang et Or de masquer les manques : « On n’oublie pas non plus qu’on a n’a pas fait l’entame que l’on voulait sur le plan défensif. Une fois à 10 contre 11, notre objectif était de rester compact tout en conservant la possibilité de presser. Ils ne venaient pas nous chercher, ce à quoi on s’attendait alors qu’ils menaient 2-0 à 10 contre 11. Il fallait bien assurer la remontée de balle, ce qu’on a su faire ».

Quant à la course à l'Europe, Franck Haise refuse de rendre les armes même si Lens a manqué une occasion de mettre la pression sur Strasbourg, accroché la veille par le PSG (3-3) : « On continuera de se battre jusqu'au bout ».

