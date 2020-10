RC Lens – FC Nantes : la tenue du match menacée par un cluster de Covid-19 au Racing !

Comme annoncé par la Voix du Nord ce matin, six membres de l'effectif du RC Lens (deux membres du staff dont Franck Haise et quatre joueurs) ont été testés positifs à la Covid-19 à la veille du match opposant le RC Lens au FC Nantes. Si, jusqu'à présent, la tenue de la rencontre n'était pas menacé, cela pourrait évoluer dans les prochaines heures et en fonction des tests effectués ce samedi.

D'autres suspicions en plus des six cas avérés

En effet, comme le rappelle Ouest-France, pour que la Commission Covid ne valide un report il faut que le club touché par le coronavirus soit dans l'incapacité de coucher 20 sur la feuille de matches parmi les 30 inscrits auprès de la LFP. Il faut aussi que, si l'entraîneur principal est absent (Franck Haise en l'occurence), son adjoint (Lilian Nalis) puisse diriger l'équipe.

Malgré ce protocole assoupli qui autorise encore le Racing à jouer dimanche, les résultats des tests du jour seront déterminants alors que d'autres suspicions ont vu le jour en plus des six cas déjà avérés dans le vestiaire. On devrait en savoir plus dans la soirée avec une communication officielle du club nordiste...