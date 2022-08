RC Lens, FC Nantes, LOSC : les compositions des matches de 15h

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est le meilleur Sang et Or de la saison ?

SCO : Bernardoni - Sabanovic, Hountondji, Blazic, Doumbia - Mendy, Capelle (cap.) - Thioub, Ounahi, Hunou - Diony.

FCN : Lafont (cap.) - Appiah, Girotto, Pallois - Coco, Sissoko, Chirivella, Merlin - Blas - Guessand, Simon. RCL : Samba - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Fofana (cap.), Abdul Samed, Machado - Da Costa - Sotoca, Openda.

SB29 : Bizot - Fadiga, Chardonnet (cap.), Hérelle, Brassier - Lees-Melou, Belkebla - Honorat, Pereira Lage, Belaïli - Cardona. LOSC : Jardim - Zedadka, Fonte (cap.), Alexsandro, Djalo - André, Gomes - David, Cabella, Bamba - Bayo.

AJA : Costil - Pereira, Jubal, Jeanvier, Bernard - Touré (cap.), M'Changama - Hein, Sakhi, Autret - Charbonnier. MHSC : Omlin - Tchato, Sacko, Sakho, Sainte-Luce - Chotard, Savanier (cap.) - Mavididi, Khazri, Maouassa - Wahi.

ESTAC : Gallon - Bruus, Porozo, Palmer-Brown, Salmier, Larouci - Tardieu (cap.), Kouamé, Ripart, Chavalerin - Baldé. 𝙅𝙊𝙐𝙍 𝘿𝙀 𝘿𝙀𝙍𝘽𝙔 💥



Nos Jaune et Vert entament leur championnat de @Ligue1UberEats 𝟚𝟚-𝟚𝟛 par un derby contre @AngersSCO, cet après-midi à 15h00. 🔥



📺 Match à suivre sur @PVSportFR ▸ https://t.co/kVa5ovlBiN#SCOFCN pic.twitter.com/JO5cpJBCsa — FC Nantes (@FCNantes) August 7, 2022

Pour résumer Quatre rencontres de la 2e journée de L1 débutent à 15h, après les trois déjà disputées vendredi et samedi : RC Lens-Brest, LOSC-AJ Auxerre, SCO Angers-FC Nantes et Montpellier-Troyes. Voici les onze de départ de ces matches avec quelques surprises.

Raphaël Nouet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life