RC Lens – FC Nantes : soulagé par la victoire, Haise se paie quand même la VAR !

Après un passage à vide de quelques matchs, le RC Lens a renoué avec un succès éclatant sur sa pelouse face au FC Nantes (3-1) ce dimanche. Face à la presse, Franck Haise n'était pas mécontent, parlant d'un « bon voire très bon match ». « J’ai félicité les joueurs pour leur prestation et si on est exigeant, on doit même gagner de façon beaucoup plus large. Il y a eu des occasions aussi arrêtées par le gardien adverse ».

« Si la VAR n'appelle pas dans ces moments là... »

Le technicien a également profité de son passage aux micros pour tacler la VAR, une nouvelle fois défaillante sur trois situations selon lui (Frankowski en première mi-temps sur le tacle d'Hadjam, puis Openda et Haïdara sur des interventions limites de Girotto) : « Je pense que la VAR s’était bien endormie une fois de plus. Je le dis tranquillement mais je le dis quand même et je peux d’autant plus le dire qu’on a gagné. Si la VAR n’appelle pas dans ces moments là… »

Franck Haise a également évoqué son soulagement : « Quand on n’a pas gagné sur les quatre derniers matches et qu’on gagne, on est content et un peu soulagé. Je sais aussi ce que l’on faisait aussi de bien et ce qui nous manquait. On a retrouvé certaines choses parce qu’on a marqué 3 buts et c’est quand même une bonne chose de s’être créé d’autant occasions. On a concédé très peu de situations et je sais aussi qu’on en a pris un. Mais j’ai trouvé beaucoup de choses intéressantes ».