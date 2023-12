RC Lens – FC Séville : Haise savoure l’exploit et fait son bilan de l’aventure Ligue des Champions

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Sur l’ultime victoire et le bilan de la C1

« Il y a eu toutes les émotions dans ce match. L'important, c'est de terminer par les plus belles. Le deuxième but arrive à la fin d'une aventure en Ligue des Champions. Il permet au club de continuer en Coupe d'Europe, de continuer à grandir. On sort de la Ligue des Champions avec 8 points la tête haute (…) Le bilan, de mon point de vue, n’est pas parfait. J’en suis très fier. Je suis fier d’avoir 8 points. Nous les avons pris, et nous allons toujours continuer à avancer et ça me plait. Quand vous faites des performances au-delà de ce qui est attendu, c’est qu’il se passe quelque chose ».

« Séville était meilleur que nous »

Sur les difficultés entrevues face à Séville

« Séville était meilleur que nous, était plus fort dans l’impact, techniquement. Ce n’est pas que les joueurs ne faisaient pas le max, c’était qu’on n’arrivait pas à avoir les bonnes réponses (…) A la mi-temps j'ai un peu positivé. Sur les dix dernières minutes, par séquences, on a réussi à desserrer l'étreinte. Avec un ou deux réajustements, on a fait une bien meilleure deuxième mi-temps ».

Sur les blessés

« Nampalys (Mendy) et Jonathan (Gradit) sont blessés musculairement ».

Podcast Men's Up Life