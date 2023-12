RC Lens – FC Séville : les Sang et Or gagnent et filent en Ligue Europa, les notes des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Moukoko, bonne ou une mauvaise idée ?

Une première période « caca culotte » à Lens…

Les hommes de Franck Haise étaient-ils paralysé par l’enjeu ? Au vue de la première mi-temps complètement ratée et loin des valeurs des Sang et Or, on peut se poser la question. On a vu des Lensois empruntés, maladroits, réalisant moins de 100 passes (95 en 45 minutes !) et avec un expected goal rare de … 0. Heureusement, l’ange Brice Samba s’est envolé face à Rakitic sur la plus belle occasion andalouse.

… Puis une histoire de penaltys avant la délivrance par Fulgini

Lors du second acte, les Lensois sont revenus avec de meilleures intentions mais ont failli se faire punir sur une reprise de Pedrosa sur la transversale d’un Brice Samba battu (58’). Le tournant est finalement intervenu à l’heure de jeu, à l’impulsion de l’irréprochable Facundo Medina, qui sert Elye Wahi dans la profondeur avant de se projeter dans la surface et d’obtenir un penalty (61’). Sans trembler, Przemyslaw Frankowski a transformé en force (63’). Histoire de penalty toujours avec Medina encore mais cette fois-ci à la faute sur El-Nesyri (75’) et Sergio Ramos face à Brice Samba. Le portier français arrête le premier mais le coup de pied de réparation est à retirer et cette fois-ci l’ancien capitaine du Real Madrid transforme d’une panenka (79’). S’en est suivi un gros quart d’heure irrespirable… et un but en contre sur une récupération de Sotoca et une conclusion d'Angelo Fulgini (90'+6).

Bollaert a encore fait forte impression

Les supporters sévillans finalement autorisé à Bollaert, le public des Sang et Or a fait honneur à sa réputation avec un accueil particulièrement chaud et bienveillant envers les visiteurs… et ce tacle assez appuyé au Ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

Encore une fois, le public artésien a eu tout bon sur un nouveau match à guichets fermés (37 456 spectateurs) et un tifo sur trois tribunes assez sublime…

La France reçue 6/6 en Coupe d'Europe ! Grâce au succès de Lens, on a désormais la certitude que tous les clubs français seront au rendez-vous à minima des barrages des Ligue Europa et Ligue Europa Conférence.

Les notes des Lensois :

Samba (7) – Gradit (7, puis Khusanov (90'+7)), Danso (6), Medina (7) – Aguilar (5), A.Samed (4), N.Mendy (non note, puis El Aynaoui (23’, 5)), Frankowski (5) – Sotoca (5), Wahi (4, puis Guilavogui (72’)), Pereira da Costa (3, puis Fulgini (72’)).

L’homme du match : Facundo Medina (7)

Dans un match de bonhommes, qui s’est beaucoup joué dans la surface lensoise, l’Argentin a longtemps été impeccable, menant une grosse bataille avec Sergio Ramos à chaque coup de pied arrêté. C’est également grâce à l’une de ses courses que Lens a obtenu le penalty … Mais c’est aussi lui qui l’a provoqué en récoltant un carton jaune. Dans tous les coups.

Le sale type : Sergio Ramos

On connait l’ancien du Real Madrid et du PSG mais on est toujours surpris par son vice. Le défenseur de 37 ans a multiplié les provocations et chambré Bollaert après son but. Son geste sur Brice Samba est également scandaleux en plus d’être impuni…

Ramos qui a dégommé la main de Samba pendant sa célébration ! Attitude scandaleuse… 😵😵😵



Chambrer pourquoi pas, mais là c’est pas beau du tout… pic.twitter.com/ypMj5d9R24 — Footballogue (@Footballogue) December 12, 2023

La stat du match : Lens marque toujours à la maison

Le @RCLens est l’équipe ayant disputé le plus de matche européens à domicile sans échouer à marquer une seule fois au XXIe siècle (26). #RCLSEV — Stats Foot (@Statsdufoot) December 12, 2023

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life