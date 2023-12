RC Lens - FC Séville : Pierre Ménès juge la qualification des Sang et Or et se paie l’arbitre

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès est revenu sur la qualification du RC Lens, reversé en Ligue Europa au dépend du FC Séville (2-1) à Bollaert-Delelis. L’ancien consultant du CFC a parlé de « souffrance » concernant le match des Sang et Or.

Pour Ménès, il n’y avait pas penalty pour Lens

La « première mi-temps horrible de nos Nordistes jouant avec la trouille au ventre » a assené le technicien, très critique envers les décisions de l’arbitre : « Le penalty de Medina me semble inexistant. Pour moi, il se tape le pied dans la pelouse. Alors évidemment derrière il y a un contact mais est-ce que le contact entraîne le fait que Medina tape dans la pelouse ou l’inverse ? Moi, j’ai plutôt tendance à penser que c’est l’inverse… »

Quant au penalty sévillan, il le trouve aussi généreux : « Le penalty de Séville pour la faute de Medina existe, certes, mais il a été tellement amplifié par le joueur de Séville… Le penalty de Ramos à retirer parce que Samba a bougé de sa ligne, je trouve toujours ce règlement très con… »

« Ce match n’est pas super rassurant mais bon… »

Pour conclure, Pierre Ménès est quand même content de voir Lens s’offrir un printemps européen : « Au final, ça fait huit points pour Lens et c’est vraiment bien pour une équipe qu’on n’attendait pas à ce niveau. Bien sûr ce match n’est pas super rassurant mais bon… On s’en fout un peu. C’est bien pour Lens et pour l’indice UEFA de la France, cela fait une victoire de plus. C’est bon à prendre… »

Ligue des Champions : Lens verra le printemps



Victoire heureuse face à Séville, certes, mais qualification pour la Ligue Europa bien méritée pour les Lensois !https://t.co/Cu59isivPH via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) December 12, 2023

Podcast Men's Up Life