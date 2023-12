RC Lens – FC Séville : Sergio Ramos crie au scandale contre l’arbitrage !

Zapping But! Football Club RC Lens : quelle est la meilleure recrue estivale des Sang et Or ?

Le FC Séville éliminé de toutes compétitions européennes après sa défaite à Lens (1-2), cela ne passe pas aux yeux de Sergio Ramos. L’ancien joueur du Real Madrid et du PSG l’avait très mauvaise à l’encontre de la VAR après le penalty sifflé contre Soumaré et en faveur de Facundo Medina pour le 1-0. « C’est un scandale » « C’est une folie de siffler ce penalty, nous avons la VAR pour le checker. Seul lui (l’arbitre) l’a vu et c’est un scandale », a lâché le défenseur de 37 ans. Pas un mot en revanche sur le carton mérité auquel il a échappé pour son crampon sur la main de Brice Samba après son penalty transformé… et avant de le voir chambrer le public de Bollaert-Delelis. En voilà un qui a mérité de se faire chichoter par Bollaert-Delelis… 🤬 Brutal enfado de Sergio Ramos con el penalti pitado en contra:



📺 "Es una locura lo del penalti, tenemos el VAR para chequearlo".



🔥 "Solo lo ha visto él, ha sido escandaloso". pic.twitter.com/dXr9tDemGn — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 12, 2023 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Insupportable sur le terrain lors de RC Lens – FC Séville (2-1) ce mardi, Sergio Ramos l’a aussi été au micro des diffuseurs espagnols. L'ancien défenseur du PSG et du Real estime que son équipe a été lesée par l'arbitrage...

Alexandre Corboz

Rédacteur