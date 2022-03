RC Lens : fin de saison pour un prêté

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Prêté pour la deuxième saison d'affilée à Bastia par le RC Lens, Tom Ducrocq ne rejouera plus de la saison, comme il l'a annoncé ce jeudi sur son compte Instagram sans donner la nature de sa blessure. Cette saison, le milieu défensif français a disputé 20 matchs toutes compétitions confondues avec le club corse, actuel 16e de Ligue 2.

"J’aurai aimé vous dire au revoir le soir d’un maintien dans un stade en feu, mais le destin en a décidé autrement. Je suis arrivé sans faire de bruit pour vivre ma première saison en national, aillant pour objectif de grandir individuellement mais j’ai gagné bien plus. Je suis rentré dans une institution avec une identité très forte. Je suis à la fois très heureux d’avoir réussi le premier objectif du club qui était de remettre le Sporting dans le monde professionnel avec ce trophée de champion de National, mais à la fois frustré de ne pas être en capacité d’aidé jusqu’au bout pour le second qui est de le maintenir à ce niveau. Cette blessure n’est qu’une épreuve. Je n’oublierai jamais que vous avez cru en moi, vous m’avez fait grandir et évoluer en tant que footballeur et aussi en tant qu’Homme !", a-t-il écrit sur son compte Instagram.