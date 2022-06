RC Lens : Fofana a pris une bonne claque venue de l’OL

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Les récompenses sont toujours d’actualité. Alors que la saison 2021-22 est maintenant terminée, le prix du meilleur joueur étranger de Ligue 1 a ainsi été remporté par un certain Lucas Paqueta ! Le milieu de terrain brésilien de l’OL a été choisi parmi 20 000 votants.

Avec 47% des voix, Paqueta a terminé devant son homologue ivoirien du RC Lens, Seko Fofana (38,9%), le Brésilien du PSG, Marquinhos (11%) et le Canadien du LOSC, Jonathan David (3,1%). Un prix individuel remporté par l'international auriverde, à qui le trophée UNFP du meilleur joueur de la saison avait échappé au profit de Kylian Mbappé.

S'il n'a pas toujours été étincelant lors de la deuxième partie de saison lyonnaise, Paqueta a inscrit 11 buts et délivré 7 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues. Fofana, lui, aura été plus constant mais moins influent en termes de statistiques (8 buts et une passe décisive en 38 matches).

🌎 @LucasPaqueta97 est élu 𝗺𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗲́𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿 de la saison !



Pour résumer Nommé dans l’équipe type de Ligue 1 après avoir réalisé une deuxième saison pleine sous les couleurs du RC Lens, Seko Fofana (27 ans) n’a pourtant pas remporté tous les suffrages chez les supporters contrairement à Lucas Paqueta.

